我國開展失能老年人健康服務行動

中評社北京8月18日電／據新華網報導 ，國家衛生健康委、國家中醫藥局近日印發通知，決定組織開展失能老年人健康服務行動（2024－2027年），聚焦老年人在衛生健康領域“急難愁盼”問題，精準對接失能老年人健康服務需求。



通知明確，失能老年人健康服務行動的服務對象為轄區內提出申請的65歲及以上居家失能老年人。服務主體為具備服務能力的醫療衛生機構，包括社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院、二級及以下醫院、護理院（中心、站）、康復醫療機構、醫養結合機構中的醫療機構等。



通知提出，失能老年人健康服務行動的服務內容包括開展健康服務、提供健康咨詢、指導轉診轉介等。其中明確，醫療衛生機構每年為失能老年人提供1次生活方式和健康狀況評估、體格檢查、中醫體質辨識及保健指導等服務。各省份結合本地實際，為提出申請的老年人進行失能狀況評估，上門為失能老年人提供血壓測量、末梢血血糖檢測、康復指導、護理技能指導、營養改善指導、心理支持等服務。



通知要求，醫療衛生機構應至少安排2名工作人員一同上門服務，並為工作人員提供必要的安全保障，根據需要購買人身意外傷害保險等。提供上門服務時，應有具備完全民事行為能力的失能老年人監護人、照護者或親屬等在場，依法保障失能老年人合法權益。