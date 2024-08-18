過去15年青藏高原生態系統整體趨好

中評社北京8月18日電／據新華社報導，第二次青藏高原綜合科學考察研究成果發布會18日在西藏召開。來自中國科學院青藏高原研究所、中國氣象科學研究院、北京大學、蘭州大學等單位的科研專家相聚拉薩，集中發布本次科考十大任務七年來的重要成果。



科考發現，作為亞洲水塔的青藏高原正在變暖、變濕、變綠。過去15年，青藏高原生態系統呈現整體趨好態勢，其中優良等級草地和森林面積比例分別提高了6%和12%；水源涵養、土壤保持和防風固沙服務功能分別提升了1%、2%和70%，生態系統服務功能逐漸提升。同時，青藏高原每年碳盈餘超過6500萬噸，也為全國實現碳中和作出了貢獻。



青藏高原逐漸變綠的同時，因氣候暖濕化導致亞洲水塔失衡，也帶來一些隱憂。科考發現，亞洲水塔預計在本世紀將進入超暖濕階段，在本世紀末部分地區冰川物質損失將超過一半，湖泊水體上漲超過10米，亞洲水塔整體供水能力增強，需要實施更有效的水資源可持續管理措施。



據介紹，七年來，科考人員已發現超過3000個新物種，重新發現了一批被認為已經滅絕或多年未見的物種。科考還提出青藏高原最早的人類活動可能出現在19萬年前，為人類活動適應青藏高原提供了新證據。



自2017年第二次青藏科考啟動以來，圍繞亞洲水塔變化與影響等課題，持續開展覆蓋青藏高原的全域科考，將對推動青藏高原可持續發展、推動國家生態文明建設、促進全球生態環境保護產生重要影響。