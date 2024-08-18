“一原兩湖三江”重大標誌性科考活動啟動

中評社北京8月18日電／據新華社報導，18日，第二次青藏科考“守護水塔——‘一原兩湖三江’冰—湖—江地球系統變化綜合科考活動”在拉薩正式啟動。



此次科考活動聚焦普若崗日冰原（一原）、色林錯—納木錯（兩湖）以及長江源—怒江源—雅江源（三江）等關鍵區域，通過多任務、多學科、多手段開展亞洲水塔變化與影響、生態系統與碳循環、高山環境與健康、資源能源遠景、構造與環境演化、綠色可持續發展途徑等地球系統科學綜合考察研究。



此次科考活動還將聚焦冰凍圈變化對亞洲水塔變化的作用和對水資源變化的貢獻、多年凍土碳儲量和生態系統變化中的碳動態、冰緣植物對氣候和冰凍圈變化的響應規律、急進高原人群高海拔適應的生理特徵、稀有金屬資源現狀與遠景、城鎮化體系建設與綠色可持續發展的科學路徑等研究領域。



“一原兩湖三江”重大標誌性科考活動由10名國內外院士領銜，6個科考分隊、15個科考小組的400餘名科考隊員參與。



“一原兩湖三江”地區是亞洲水塔的關鍵核心區，氣候環境複雜多變，生態系統十分脆弱，同時又是西藏經濟社會發展的關鍵核心區。



據悉，此次科考活動是第二次青藏科考繼珠穆朗瑪峰、卓奧友峰、希夏邦馬峰等“巔峰使命”極高海拔系列綜合科考活動後，又一重大標誌性科考活動。