謝國樑：在基隆擋下“大罷免潮”避免蔓延全台

中評社台北8月18日電／基隆市17日舉行一年一度中元祭遊行，拆樑團體質疑基市府竟在會場上分發宣傳小物，認為違反行政中立，並羅列基隆市長謝國樑五大市政缺失。對此，謝國樑18日表示，市府願與公民團體對話，他並強調，他將在基隆擋下大罷免潮，以免明年蔓延到全台。



“中選會”日前宣布基隆市長謝國樑罷免案成立，公民團體“山海公民拆樑行動”近日推出新版宣傳單，羅列謝國樑五大市政缺失。另外，18日上午也質疑在中元祭遊行活動的服務台旁，就有“反罷免”的政黨宣傳物放置，認為有違反行政中立的嫌疑。



中時新聞網報導，謝國樑18日上午受訪時表示，中元祭遊行當天，相較國民黨的攤位，民進黨的攤位就在愛三路郵局門口，反而是更顯眼的位置，他認為應沒有民團所指稱的情況發生。



至於市政缺失部分，謝國樑強調，他很樂意與民團對話，讓基隆市政做得更好、更貼近民意。但他話鋒一轉指出，他認為目前這場罷免，乃至於明年可能出現的罷免潮，已經變成了一種“重選”的手段。



因此，謝國樑強調，他將會打好這場選戰，並且將今年到明年的“大罷免潮”，在基隆就先擋下來，以免明年蔓延到全台。



另外，中國國民黨也將於9月6日在基隆市舊麵粉廠舉辦大型造勢晚會，外界關心是否會邀請“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕等人參與。謝國樑表示，他希望所有國民黨的同志與好朋友、長官，都能夠來參加。不過，該場活動邀請貴賓部分，是由國民黨中央統一邀請，他也授權黨中央全權處理。



另外，國民黨中央18日上午也發文表示，“財政部”正式駁回NET主富公司對於東岸商場ROT促參案的異議申訴，這已經是市府在此案中的第四次勝利。謝國樑表示，不只法院，連促參案主管機關“財政部”都對主富公司提出的異議及申訴認為完全沒有理由。



謝國樑認為，這一系列市府與NET主富公司的法律訴訟結果，也同時證明了這次的罷免案愈來愈沒有正當性。