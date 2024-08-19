台灣舞者李偉淳答中評：用文化促進統一

李偉淳（中評社 海涵攝） 中評社北京8月19日電（記者 海涵）台灣舞者李偉淳日前在“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周活動期間接受中評社記者採訪，他表示，希望更多年輕人來到祖國大陸發展，看看大江大河的美麗風貌。兩岸的表演藝術十分豐富，希望不同領域的藝術家可以相互整合資源，創作更多能被更多人看見的作品。也希望更多台灣青年藝術家來大陸發展，用文化來促進統一。



李偉淳是台灣高雄人，他在開幕式上帶來了一支充滿古典意境的《太極禪舞》。李偉淳表示，太極結合禪舞，剛柔並濟，能展現出中華傳統文化的內涵。



李偉淳經常帶領年輕人體驗太極，他說，打太極拳其實也是在做生命的對話，它不只是一種傳統文化，更是一種保健康養的方式，與我們的生活息息相關。



李偉淳從小就在歷史課本、歷史電視劇裡看到過兵馬俑，實地參觀兵馬俑後他感觸很深。李偉淳說，“期待日後再來西安的話，能帶來一個舞動西安，致敬兵馬俑。”他表示，想結合兵馬俑元素編一支獨舞的作品，用舞蹈表現將軍威震八方的氣勢，以此將文物復活起來、將其通過舞台表演藝術呈現出來。



李偉淳說，兩岸舞蹈藝術交流很頻繁，經常會有台灣舞者到北京進行舞蹈方面的培訓，也會有台灣舞者去學習敦煌舞蹈、藏族舞、蒙族舞等。



“大陸太大了，美麗的地方很多。”李偉淳說，希望更多年輕人來到祖國大陸發展，看看大江大河的美麗風貌。兩岸的表演藝術十分豐富，希望不同領域的藝術家可以相互整合資源，創作更多能被更多人看見的作品。也希望更多台灣青年藝術家來大陸發展，用文化來促進統一。

