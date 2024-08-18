貝東丹獲任命為總理　期待泰國與中國更多合作

中評社香港8月18日電／泰國為泰黨黨魁、前總理他信的女兒貝東丹，獲泰王哇集拉隆功正式任命為總理。



儀式在曼谷的為泰黨總部舉行，獲泰王特赦、重獲自由的他信亦有出席。下議院秘書長阿帕宣讀王室諭令，宣布國王已批准貝東丹的總理任命。



香港電台報導，貝東丹接受任命後發表講話，承諾盡最大努力承擔起總理的職責，造福國家和人民，讓泰國成為機遇之國。她說，會以開放的心態與下議院合作，包容不同意見。



貝東丹回應記者提問時又表示，泰中兩國長期以來保持深厚友好關係，期待泰國與中國有更多合作。