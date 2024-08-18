美國務卿布林肯再訪中東　推動加沙停火協議

中評社香港8月18日電／美國國務卿布林肯周末啟程前往中東，推動加沙停火協議。



香港電台報導，布林肯推遲休假，展開哈馬斯突擊以色列以來第九次中東之行，他將在特拉維夫，與以色列領導人會晤。



在卡塔爾多哈進行的加沙停火協議談判休會，預料稍後重開。



美國總統拜登日前說，現在比以往任何時候都更接近達成協議。有美國官員表示，正設立一個執行小組，以便在達成協議後迅速推進協議。