委內瑞拉反對派支持者上街抗議總統馬杜羅連任

中評社香港8月18日電／委內瑞拉全國各地再有反對派支持者上街，抗議總統馬杜羅在上月的選舉中連任。



香港電台報導，在首都加拉加斯，反對派領袖馬查多聯同數以千計示威者出席集會。馬查多表示，人民已經發聲，沒有什麼比他們的聲音更重要，她呼籲民眾繼續舉行抗議活動，持續向馬杜羅施壓。



選舉委員會早前公布，馬杜羅在上月的總統大選中，得票五成二勝出，但反對派指控當局造假，堅稱反對派候選人岡薩雷斯才是勝出的人，並多次發起反政府示威，超過2400人被捕。



歐盟、美國和部分拉丁美洲國家拒絕承認大選結果。