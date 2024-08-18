【
大
中
小
】 【
打 印
】
委內瑞拉反對派支持者上街抗議總統馬杜羅連任
http://www.CRNTT.com
2024-08-18 17:39:12
中評社香港8月18日電／委內瑞拉全國各地再有反對派支持者上街，抗議總統馬杜羅在上月的選舉中連任。
香港電台報導，在首都加拉加斯，反對派領袖馬查多聯同數以千計示威者出席集會。馬查多表示，人民已經發聲，沒有什麼比他們的聲音更重要，她呼籲民眾繼續舉行抗議活動，持續向馬杜羅施壓。
選舉委員會早前公布，馬杜羅在上月的總統大選中，得票五成二勝出，但反對派指控當局造假，堅稱反對派候選人岡薩雷斯才是勝出的人，並多次發起反政府示威，超過2400人被捕。
歐盟、美國和部分拉丁美洲國家拒絕承認大選結果。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
委內瑞拉“隆重歡迎”俄軍艦到訪
(2024-08-08 10:25:32)
俄羅斯波羅的海艦隊停靠委內瑞拉拉瓜伊拉港
(2024-08-07 10:48:50)
委內瑞拉外長宣布委決定同秘魯斷交
(2024-07-31 15:15:54)
委內瑞拉宣佈將召回7個拉美國家外交人員
(2024-07-30 09:58:34)
委軍方擊落一進入委領空飛機 機上飛行員死亡
(2024-07-17 09:28:09)
俄海軍艦艇編隊結束訪問離開委內瑞拉
(2024-07-08 11:53:22)
俄羅斯一支艦艇編隊抵達委內瑞拉
(2024-07-04 14:50:25)
委內瑞拉與美國就改善關係達成共識
(2024-07-04 14:08:52)
俄媒：俄海軍艦艇編隊造訪委內瑞拉
(2024-07-03 15:13:47)
俄羅斯一支艦艇編隊抵達委內瑞拉
(2024-07-03 15:10:56)