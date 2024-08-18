美日韓首腦強調維護印太地區和平穩定

中評社香港8月18日電／美日韓首腦在大衛營首腦會談一周年發表聯合聲明，評價過去一年來的合作成果，再次強調合作意願。



香港電台報導，聯合聲明表示，堅定維護印太地區的和平與穩定，堅持攜手實現共同願景，已做好準備應對世界上最為巨大的挑戰。他們堅信，為應對當前的挑戰，三國的合作不可或缺，並將為走向繁榮未來而奠定基礎。



聲明又說，在首腦會談後的一年，三國合作取得巨大進展。美日韓首腦會談的精神讓他們繼續昂揚振奮，在大衛營建立的原則成為三國空前合作的路線圖。