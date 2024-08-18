【
大
中
小
】 【
打 印
】
美日韓首腦強調維護印太地區和平穩定
http://www.CRNTT.com
2024-08-18 17:52:02
中評社香港8月18日電／美日韓首腦在大衛營首腦會談一周年發表聯合聲明，評價過去一年來的合作成果，再次強調合作意願。
香港電台報導，聯合聲明表示，堅定維護印太地區的和平與穩定，堅持攜手實現共同願景，已做好準備應對世界上最為巨大的挑戰。他們堅信，為應對當前的挑戰，三國的合作不可或缺，並將為走向繁榮未來而奠定基礎。
聲明又說，在首腦會談後的一年，三國合作取得巨大進展。美日韓首腦會談的精神讓他們繼續昂揚振奮，在大衛營建立的原則成為三國空前合作的路線圖。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美日韓防長簽署安保合作備忘錄
(2024-07-29 11:42:02)
朝鮮嚴厲譴責美日韓“自由之刃”聯合軍演
(2024-07-01 14:49:55)
尹錫悅政府外交戰略轉型及展望
(2024-06-17 11:36:34)
中評關注：美日韓專家聚首爾談三邊安全合作
(2024-03-25 00:12:23)
美日韓舉行海上聯合訓練
(2024-01-17 14:44:50)
美日韓“印太對話”聯合聲明是冷戰思維作祟
(2024-01-13 12:29:51)
高少凡：合作與霸權 中美外交戰略對比強烈
(2023-09-06 00:41:53)
美智庫：再探大衛營三邊峰會的成果
(2023-08-31 00:35:59)
網評：多人哭愁為什麼美日韓搞戴維營峰會？
(2023-08-29 00:36:52)