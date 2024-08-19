王英津：“台獨史觀”危害重重 破壞兩岸和平

（中評社 袁曉麥攝） 中評社青島8月19日電（記者 袁曉麥）以“鑄牢民族認同 共促民族復興”為主題的2024年兩岸關係研討會在山東青島舉行。中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國家發展與戰略研究院研究員王英津在研討會上作主題發言時表示，“台獨史觀”危害重重，不僅弱化台灣民眾的一個中國認同，阻礙了兩岸民間的交流交往和社會融合，壓縮了兩岸關係和平發展與和平統一的空間，惡化了島內反“獨”促統力量發展壯大的政治環境，更增加了外部勢力介入台灣問題的便利。



王英津在會上發言時表示，“台獨史觀”的危害主要體現在五個方面。第一，弱化台灣民眾的一個中國認同。經過三十多年的“台獨史觀”滲透，島內民眾“國家認同”已發生重大變化，這種變化集中體現在將“中華民國”與台灣等同起來。在這種背景下，“中華民國是台灣”“中華民國台灣”等認知被越來越多的台灣民眾所接受，“台灣是主權獨立國家”“台灣前途要由2300萬台灣人民來決定”等論調逐漸成為台灣社會的公約數，認同自己是中國人、認同兩岸同屬一個中國、支持兩岸統一的台灣民眾愈來愈少。



第二，阻礙了兩岸民間的交流交往和社會融合。“台獨”當局從歷史、文化、教育、語言、民族等方面全方位地“去中國化”，致使各種“台獨史觀”論調甚囂塵上，導致了台灣民眾歷史觀的錯位與混亂，強化了台灣民眾“拒統趨獨”的心理。在這一背景下，大陸爭取台灣民心工作的難度大幅增加。

