快評：大陸常態化執法巡查　挺進台灣海峽

中評社快評／大陸交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局8月17日至18日共同實施2024年台灣海峽海上巡航執法行動。官方媒體說，此前，大陸涉海部門已經在金門附近海域實現了常態化執法巡查，現在這樣的常態化已經進一步延伸。



央視旗下的新媒體“玉淵譚天”報導提到，這次行動到達台灣海峽中部以東2海里（約3.7公里）的範圍內，最南端已經到達了台灣淺灘，巡航覆蓋面積比往年範圍更廣。



這說明大陸常態化執法巡查挺進台灣海峽有了更具體、實質行動，大陸對台灣海峽管控能力正在發生變化，有更大進展。台灣媒體也認為，大陸正逐步擴大對台灣海峽的掌控。



台灣海峽中部以東，大陸海上巡航執法行動過去很少抵達。台灣淺灘是台灣海峽南部海床的一群淺丘，位於澎湖七美西南方約30海里（55.6公里），相當於台灣海峽中部南端，西接福建漳浦沿海區的萊嶼列島和廣東的南澎列島。多年前，台灣媒體報導稱大陸軍艦在“台灣淺灘”出沒，且活動地點位於“海峽中線”以東，以行動宣示“台海中線”不存在。



今年“2·14”惡性撞船事件發生後，大陸海警於2月19日起在廈金海域開展常態化執法巡查。5月23日，配合解放軍東部戰區“聯合利劍－2024A”演習，福建海警於烏丘、東引附近海域進行執法演練。8月17日至18日福建海事局、東海救助局在台灣海峽海上巡航執法，說明大陸開始對台灣海峽進行更加精準、高效、全面地管理。