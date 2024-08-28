顧祖華：“台獨”史觀的核心內容和目標

中評社北京8月28日電（作者 顧祖華）30多年來，台灣島內歷經主張“台獨”的李登輝，民進黨的陳水扁、蔡英文及剛剛上台的賴清德執政，“台獨”史觀已經滲透於台灣社會的方方面面，台灣社會的政治認同已經發生了顛覆性的變化。



可以這樣說吧，現在，除極少數統派以外，主張“台獨”是台灣社會一個理所當然的思想，搞“台獨”活動沒有人認為是違法的事，“台獨”的聲音早就壓過了統一的聲音，“台獨”意識形態已占主導地位。



一、“台獨”史觀的實質就是要把台灣從中國分裂出去



什麼是“台獨”史觀？它論述的就是為了把台灣從祖國分裂出去而製造出來的各種理由。戰後“台獨”運動的始作俑者廖文毅，1949年給美國國務卿艾奇遜寄了一本英文小册子《台灣的聲音》，說“台灣人”是“混血”的“獨立的種族”，



所以，“台灣人”與“中國人”是“不同的種族”。被綠營譽為“台獨理論大師”的史明1962年出版《台灣人四百年史》，正是以構建“台灣民族”為核心來鼓吹“台灣獨台”的。“台獨”分子廖宜恩曾回憶說“史明先生當時極力鼓吹台灣民族主義，他認為要建立一個獨立的台灣國，台灣人民首先必須清楚‘台灣人’與‘中國人’的不同，並且把國民黨強加在台灣人頭上的‘中華民族主義’這頂大帽子拿下，建立‘台灣民族主義’意識。”可見，所謂的“台獨”史觀，就是通過虛構和篡改歷史敘事，把台灣的歷史從中國歷史中割裂出來；把中國人描述為與荷蘭、日本殖民者一樣的是台灣人的壓迫者，使“中國人”與“台灣人”分離並對立起來；把台灣描述成是一個有著共同認同的，不同於中華民族的“台灣民族”，進而獨立建立“台灣國”。

