網評：多舉辦國際體育盛事　提升影響力

中評社北京8月19日電／多舉辦國際體育盛事提升影響力



來源：大公報 作者：陳正寧



今年巴黎奧運會，國家體育代表團取得驕人成績，金牌數創下了海外奧運會最佳戰績；中國香港代表團同樣表現出色，於單屆奧運勇奪兩金兩銅，健兒在比賽場上頑強拚搏、盡展香港精神，掀起全城運動熱潮，更激發了市民參與體育運動的熱情，去年政府公布《基層醫療健康藍圖》，目的就是要提升全民健康，為市民提供篩查和治療服務，減輕公營醫療系統的負擔。筆者認為，今年政府購下奧運會轉播權，讓市民免費觀賞這項全球頂尖運動賽事實屬明智，起到凝聚民心的效果，通過體育盛事促進了全民運動鍛煉，特別是培養青少年恒常做運動的良好習慣，增強其體質，對增強全民健康屏障大有裨益。



香港體育代表隊接連兩屆奧運會取得佳績，在巴黎奧運賽場上，“微笑劍後”江旻憓上演驚天大逆轉，首奪女子重劍奧運金牌；張家朗展現“劍神”風範，強勢衛冕，創造歷史；“女飛魚”何詩蓓奮力拼搏，在游泳項目摘得兩銅。即使未能奪牌的香港健兒在賽場上亦無懼強敵、全力以赴，盡展永不言敗的精神，既展現出香港青年活力和拚搏的精神面貌，也體現了香港體育產業的發展進步。



近年來，特區政府越來越重視鼓勵體育運動發展，持續投入資源及優化訓練配套設施，為本地運動員的培訓提供支援，爭取創設更多有利條件，推動系統性、專業化、科學化的訓練，並加強與國家隊的交流，扶持運動員成長。民青局亦與教育局檢視如何透過學校課程和課外活動，幫助學生從小打好運動的基礎，以及增加他們參與不同運動項目和比賽的機會，既促進他們通過鍛煉增強體質，又支持運動普及發展，為香港未來栽培更多精英運動員。政府更是加大力度支持香港學界體育聯會發掘更多精英運動員的接班人，在“全民運動日”加入體育節活動，以及在每年的特定節日免費開放體育設施給市民使用，舉辦主題運動日供市民參與。

