網評：“醫療券過河”帶來的改革啟示

中評社北京8月19日電／“醫療券過河”帶來的改革啟示



來源：大公報 作者：葉建明



“長者醫療券大灣區試點計劃”日前在深圳新增3個服務點，加上9月份將再增東莞南沙兩處試點計劃，屆時將有9家內地醫療機構服務香港長者。這是本屆政府施政的一大德政。不僅香港居民（特別是居住在大灣區內地城市的港人）受益，更是在一定程度上紓緩了香港醫療資源供不應求的痼疾，實現了各方多贏，受到社會廣泛好評。



一個政策，影響全社會，令市民獲得感增加，這顯然是符合民心的好政策，更是體現政府銳意改革創新，為香港構建更合理高效的醫療服務體系，回應市民對完善醫療服務需求的有效舉措。醫療券過河的試點，對於香港通過改革來改善經濟民生，具有很強的啟示意義。



改革要堅持“以人民為中心”



除了醫療券過河外，特區政府最新宣布，將推出大灣區跨境直通救護車試行計劃。計劃下，病人可在兩地醫院進行點對點安排，毋須轉換救護車，大大方便了病人救治。在試行計劃正式推行前，特區政府將與廣東省及深圳市政府聯合進行演練，模擬救護車跨境安排。同時，兩地政府正爭取盡快確定有關深圳跨境救護車入境香港的長期安排。政府預計在一年內推出試行計劃，並將在適當時機公布具體安排。這表明，政府將不斷通過改革的辦法，一步步推進民生改善，解決積累已久的問題。



回歸27年來，香港各方面有長足進步，但也積累了一些深層次的經濟民生問題。以香港醫療為例，多年來，香港公立醫療資源緊張，民眾看病輪候時間長一直是痼疾難解。曾經，老人為了看一口牙，清晨5點左右就排隊等候。而一些長期病患，在專科醫院輪候時間達1至2年之久也是常態。如何解決這一問題，香港社會爭議多年。香港是個超老齡化社會，65歲及以上老年人口占比超20%。如此的人口年齡結構，如果不改變現狀，不以全新的思維、改革的辦法來解決，醫療問題會越來越嚴重，而且與此緊密相連的老人養老等問題也將日趨嚴峻，長遠拖下去將成為民生又一大難題。

