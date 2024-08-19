網評：香港應成立“公共政策研究所”

中評社北京8月19日電／香港應成立“公共政策研究所”



來源：大公報 作者：羅祥國



香港的經濟發展近年遇到不少挑戰，每屆政府都嘗試不同的新政策，為經濟社會注入新動力。要確保特區政府未來發展策略的持續性、協調性，特別是公共財政政策、人口政策以及新產業政策等方面，確保香港的長遠發展需要，需要有新的制度性安排。



長遠政策研究──有待強化



政府擁有最大的公權力制定公共政策，應積極為香港的各方面長遠發展進行政策研究；但政府的政策研究一般只集中於一些社會當前面對的熾熱問題，至於推動長遠政策研究的能力，有所不足。事實上，每屆新政府上任都會公布一些《藍圖》，例如2022年公布的《青年發展藍圖》；而另外一些長遠政策文件，亦不時作出修訂，例如《長遠房屋策略》。這些都是重要的政策文件，但如何能推動香港的經濟增長，以及提升市民的幸福感，並沒有更詳細的論述。此外，政府不時會外聘顧問公司進行長遠的發展規劃研究，這大部分是涉及基礎建設和土地規劃，其與社會民生及經濟政策的關係，亦是需要政府作持續追蹤性評估的。



以公共財政政策為例，政府於2000年成立的“稅基擴闊的新稅項事宜咨詢委員會”，向財政司提交了有關香港稅務改革的報告；認為政府應該透過開征銷售稅，來解決未來財政結構性赤字的問題。當政府於2006年參考此報告，就開征相關稅項公開咨詢時，社會大眾（包括各主要政黨）卻因為加征銷售稅的可能負面影響，強烈反對，迫使當局於咨詢期結束前，便宣布擱置該政策。由此可見，政府原本的研究並不夠周全，以及對社會的政治反響評估不足。在另一方面，根據政府最新的預測，未來五年的經營賬目和非經營賬目的赤字情況會按年收窄，但在恢復盈餘前如何處理積累的財政赤字，回歸基本法第107條的精神？這是大家都關心的。



就人口政策方面，政府相關部門先後於2003年及2012年發表了兩份報告，前者只留於課題確立的層面，而後者則主要針對“雙非”問題。即使“人口政策督導委員會”於2015年發表了另一份較完整的人口政策報告，但除了在釋放本地勞動力上有較積極的論述外，其他重要的人口政策範疇都得不到足夠的關注。舉例來說，鼓勵生育本是人口政策的根本，然而有關報告鮮有參考國際經驗（例如更友善的育嬰和育兒政策），以及引入措施的可行性；另一方面，政府當時建議透過推出“輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃”，吸引港人子女回港發展，計劃一直沒多大成效。

