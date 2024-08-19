俄緊急情況部：自庫爾斯克州撤1700余人

組織撤離和安置庫爾斯克州平民。（圖源：央視新聞） 中評社北京8月19日電／據央視新聞報導，當地時間8月18日，俄羅斯緊急情況部表示，將繼續組織撤離和安置庫爾斯克州平民。過去一天，該州1700余名平民已撤離至安全地區。



目前，包括3000名兒童在內的近1萬名庫爾斯克州平民被安置在俄羅斯14個地區的174個臨時安置點。過去一天，緊急情況部向庫爾斯克州運送了約300噸人道主義物資，物資累計運送總量約為2200噸。



此外，俄緊急情況部工作人員在庫爾斯克州一處遭到烏軍襲擊的定居點發現並銷毀5枚彈藥。