泰國新總理有哪些執政重點

中評社北京8月19日電／據新華社報導，泰國下議院秘書長阿帕·素甲南18日宣布，泰國國王瑪哈·哇集拉隆功已批准任命佩通坦·欽那瓦為泰國第31任總理。國際社會普遍關注佩通坦如何組建新內閣，執政重點是什麼，她的父親、前總理他信將發揮什麼作用？



如何組建新內閣



佩通坦18日接受任命後表示，作為總理，她將以開放的心態與立法部門合作，傾聽各方意見，認真履行職責，共同推動泰國穩定向前發展。



佩通坦獲任命後，下一步工作是組建內閣。泰國媒體普遍認為，佩通坦將基本沿用前總理賽塔的內閣成員，聯盟各黨的部長名額保持不變，僅會對其所屬的為泰黨的內閣成員進行微調，在變化最小的基礎上推進工作。



在任命儀式後的新聞發布會上，針對泰媒關於新內閣名單的問題，佩通坦說目前尚未同執政聯盟各黨商議，具體名單待下一步公布。



執政重點是什麼



佩通坦在新聞發布會上對前總理賽塔的付出表示感謝。她說，總理的擔子很重，承擔巨大責任，但她已做好充分準備，將專注於泰國當前面臨的緊迫問題，特別是改善人民生活。



目前，泰國經濟受到家庭債務水平高、出口疲軟和消費低迷的衝擊。世界銀行7月將泰國2024年經濟增長預期從2.8%下調至2.4%。政局變化也可能影響外國投資者信心，賽塔遭解職後泰國股市一度大跌。



佩通坦說，自己將致力於推動經濟改革、改善普惠醫療計劃，並在數字基礎設施建設和提升泰國軟實力等方面推出更多舉措。



為刺激國內消費，賽塔執政時曾力推“1萬泰銖數字錢包計劃”，擬向符合資格的國民發放1萬泰銖補貼。佩通坦說，將延續賽塔在任期間的相關政策。推出數字錢包計劃的初衷是為了刺激經濟復甦，新政府不會放棄該計劃，但要結合國家經濟狀況進一步研究，同時也要符合相關財政法規。

