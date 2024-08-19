】 【打 印】 
李在明當選韓國最大在野黨共同民主黨黨首
http://www.CRNTT.com   2024-08-19 12:33:26


李在明。（圖源：央視新聞）
　　中評社北京8月19日電／據央視新聞報導，當地時間8月18日，韓國最大在野黨共同民主黨舉行全國代表大會，黨首候選人李在明以85.4%的得票率再次當選為該黨黨首。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：