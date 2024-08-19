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李在明當選韓國最大在野黨共同民主黨黨首
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2024-08-19 12:33:26
李在明。（圖源：央視新聞）
中評社北京8月19日電／據央視新聞報導，當地時間8月18日，韓國最大在野黨共同民主黨舉行全國代表大會，黨首候選人李在明以85.4%的得票率再次當選為該黨黨首。
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