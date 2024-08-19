泰國新任總理：希望與中國展開更多合作

中評社北京8月19日電／據央視新聞報導，當地時間8月18日，泰國新任總理佩通坦·欽那瓦在就任後的記者會上回答中央廣播電視總台記者提問。佩通坦表示，泰中兩國長期以來保持深厚友好關係。每當她有機會與中國領導人會晤時，總是能受到禮遇。她期待泰國能夠與中國有更多的合作。



18日，泰國國會下議院代表向佩通坦宣讀國王諭令，泰國國王瑪哈·哇集拉隆功正式批准佩通坦出任泰國新一任總理。



佩通坦在接受任命後表示，她將盡最大努力承擔起總理職責，讓泰國成為機遇之國。