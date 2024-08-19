加強招商引資　便利中小企融資

中評社北京8月19日電／據大公報報導，多位市民關注經濟發展，並就證券市場、中小企營商、招商引資等方面提供意見。李家超表示，中小企正經歷過渡期，政府會盡量幫助中小企，故有推出專項基金。現時全球經濟不明朗，投資環境面對挑戰，但最近一季經濟正增長約3%，相信明年的情況會比今年好。



有參與咨詢會的市民表示，雖然政府出力協助中小企，但銀行方面並沒有相應配合，目前息口高，銀行仍要收緊貸款、“Call Loan”，市面出現很多銀主盤，有市民關心政府會否有政策協助企業和銀行拉近關係。另外，亦有市民指出，內地很支持企業融資，例如低息融資方案等，希望瞭解香港會否能推出類似計劃。



倡市場推廣資助增至150萬



有中小企代表提到，中小企依靠展覽會或到海外尋找商機，惟現時經濟低迷，成本不斷上漲，展覽經費負擔沉重，建議將“中小企市場推廣基金”由100萬元提升至150萬元。有從事證券行業的市民指出，證券行每年“以雙位數”倒閉，呼籲引入中東、東南亞等地區的投資，吸納新資金。



還有市民建議政府，可考慮推虛擬資產監管局作協調金管局和證監局，與業界溝通，更快發展項目，相信若有跨部門可協助發展，又期望政府做好投資者教育。



李家超回應時重申，國際金融中心是香港最強優勢之一，政府一定會強化及鞏固這一優勢。中小企正經歷過渡期，政府十分希望協助中小企，故有推出專項基金。財政司司長陳茂波近日就融資問題與銀行界討論，希望在這個時候“大家共同努力去幫助中小企”。