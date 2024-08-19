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日本搖滾音樂節疑似發生集體食物中毒
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2024-08-19 13:37:51
30餘名音樂節工作人員被緊急送醫（圖源：日本TBS電視台）
中評社北京8月19日電／據海外網轉日本TBS電視台8月19日報導，18日，在日本千葉市舉辦的大規模都市型搖滾音樂節“夏日音速 （SUMMER SONIC）”疑似發生集體中毒，30餘名工作人員出現嘔吐、腹痛等症狀。
中毒者年齡在10多歲至50多歲，他們吃過盒飯後接連出現症狀，其中1人症狀嚴重。急救中心出動25輛救護車，將中毒者緊急送醫。
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