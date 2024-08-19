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日本一旅館現大規模食物中毒
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2024-08-19 13:37:09
日本大分縣一家旅館因食物中毒事件已停止營業。（圖源：日本富士新聞網視頻）
中評社北京8月19日電／據海外網轉日本富士新聞網8月17日報導，日本大分縣由布市一家旅館日前發生大規模食物中毒事件，患者人數達458人。
報導稱，從8月5日至9日，有28名到旅館用餐的顧客出現了嘔吐、腹瀉等症狀。顧客和旅館員工體內均檢測出諾如病毒，初步判斷與食物中毒有關。截至16日，出現症狀的患者人數已達458人。目前，該旅館已停止營業。
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