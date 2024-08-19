何立峰將與俄方主持召開中俄總理定期會晤

中評社北京8月19日電／據新華社報導，商務部新聞發言人何亞東宣布：經中俄雙方商定，中俄總理定期會晤委員會第二十八次會議將於8月19日－20日在俄羅斯莫斯科舉行。國務院副總理何立峰將與俄羅斯副總理切爾內申科共同主持會議。