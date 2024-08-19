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何立峰將與俄方主持召開中俄總理定期會晤
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2024-08-19 13:32:45
中評社北京8月19日電／據新華社報導，商務部新聞發言人何亞東宣布：經中俄雙方商定，中俄總理定期會晤委員會第二十八次會議將於8月19日－20日在俄羅斯莫斯科舉行。國務院副總理何立峰將與俄羅斯副總理切爾內申科共同主持會議。
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