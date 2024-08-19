山西推動園林領域問題整改整治

中評社北京8月19日電／據中央紀委國家監委網站，近日，山西省太原市園林系統召開黨紀學習教育警示教育會。會上播放了警示教育片《“風”蝕》，深刻剖析太原市動物園原黨總支書記、主任楊引亮等人由風及腐、深陷泥潭的經過成因，發人深省。



“近年來，山西省城市園林綠化水平顯著提升，生態環境和人居環境明顯改善，生態文明建設整體成效顯著。然而極個別‘一把手’和‘關鍵少數’私欲泛濫，把花草苗木當‘搖錢樹’，損公肥私。”山西省紀委監委有關部門負責同志介紹，相關違紀違法行為主要涉及違規套取資金，違規插手綠化工程、基站核准、信息化項目等，暴露出園林領域紀律教育薄弱、制度存在漏洞等問題。



這些問題與相關制度不健全、落實不到位有直接關係。“有的單位採購定量、招投標、結算都是一個部門說了算，風險防控存在短板；有的單位財務報銷制度不完善、審核審批流於形式，致使虛開苗木發票被報銷；還有的單位制度掛在墻上，沒有起到監管作用。”陽泉市礦區紀委副書記、監委副主任李欣說，加之過去一段時間，綠化工程用到的一些花草苗木、肥料等缺乏統一價格標準，自主定價彈性空間大，少數領導幹部抓住這一可乘之機，以權謀私，搞利益輸送。



“‘一把手’等‘關鍵少數’能否做到自身正、自身硬、自身廉，直接影響一個單位政治生態。”太原市紀委監委駐市園林局紀檢監察組組長蘆保軍說。太原動物園是市園林局下屬事業單位，楊引亮任該動物園園長期間，長期違規干預、插手項目招投標，非法收受財物。在其影響下，飼養科科長、總務科科長等中層幹部也濫用權力、受賄行賄。



堅持問題導向，山西省紀檢監察機關推動以案促改、以案促治，不斷淨化、修復園林系統政治生態。



太原市紀委監委駐市園林局紀檢監察組通過深入談心談話，推動班子成員、關鍵崗位人員定期述職述廉，落實“一崗雙責”，配套出台《廉政談心談話實施細則》，抓住關鍵時間節點，針對談話重點、談話對象做好談話準備，確保談出實效。在市紀委監委的指導下，太原市園林局黨組堅持黨性黨風黨紀一起抓，常態化開展警示教育、紀律教育。“相關案件查處以來，我們以案為鑒，結合黨紀學習教育，開展警示教育15次，廉政提醒談話10次，教育引導黨員幹部學紀知紀明紀，促進遵紀守紀執紀，始終做到忠誠乾淨擔當。”市園林局黨組書記、局長郭志強說。

