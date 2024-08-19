西藏開展廉政警示教育活動　督促綳緊紀律弦

中評社北京8月19日電／據中央紀委國家監委網站，今年以來，西藏自治區各級紀檢監察機關把警示教育作為落實全面從嚴治黨的重要抓手，堅持正面引導和反面警示相結合，分級分類分領域推進黨性黨風黨紀教育，用好本地查處的反面典型案例，通過編印懺悔錄、攝制警示教育片、製作廉政微視頻等方式，開展“身邊事教育身邊人”廉政警示教育活動。



典型案例是最好的“教科書”，警示教育是最好的“清醒劑”。自治區紀委監委、自治區黨委黨校聯合對原西藏自治區黨員幹部廉政教育基地進行改造，推出自治區“身邊事教育身邊人”廉政警示教育展覽。展覽以警示教育為主線，利用圖片、文字、視頻、實物、場景模擬等多種展現形式，全方位、多角度、深層次展現自治區深入推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的生動實踐、經驗做法和實際效果，教育引導廣大黨員幹部以案為鑒、對照自省，自覺做到學紀、知紀、明紀、守紀。



自治區直屬各單位積極組織黨員幹部參觀“身邊事教育身邊人”廉政警示教育展，讓黨員幹部接受教育，加強自我約束。據瞭解，自治區“身邊事教育身邊人”廉政警示教育展覽已接待119家單位，6200餘人接受警示教育。



“都是發生在身邊的人和事，一些人早期的積極上進和後來的腐化墮落形成鮮明對比，令人觸目驚心。參觀不是走過場，更不是看戲，我們要把‘寫在紙上的教訓’真正變成‘記在心裡的敬畏’，切實做到不越底線、不觸紅線、不碰‘高壓線’。”近日，自治區自然資源廳幹部在參觀“身邊事教育身邊人”廉政警示教育展覽時有感而發。