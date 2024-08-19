業界之言：鐵路四通八達　削弱小巴優勢

中評社北京8月19日電／據大公報報導，香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華向《大公報》記者表示，本港鐵路過往數十年發展迅速，不單在新發展區，亦在市區持續擴展，包括東鐵過海段、屯馬線、港島線西延線及南港島線等，削弱了紅Van的優勢，令乘客量不斷下跌，車主及司機收入下跌，司機亦缺乏，加上成本保費等持續上漲，巴士公司的競爭，不少車主寧願停運，節省人工及燃料等費用，比“摣一轉蝕一轉”還好。



服務形象差 加速客流失



他解釋，因車主可向運輸署申請暫不營運，即“晾車”，可暫不用交牌費兩年，有需要時可再申請延長，這樣留著車殼、掛住個牌，到適合時機再投入營運；有些車主還會省下翻新舊車的成本，索性“㓥”舊車換新車。



對於紅Van過往一直有“亡命小巴”的稱呼，社會對紅Van的服務和形象並不友好，亦是影響紅Van客源的原因之一。張漢華說：“有得選邊個想‘亡命’？加上現在的咪錶都鎖上了，時速過不到80公里。



其實，早於2016年左右，紅Van的經營模式已隨社會進步而改變了，以前分得好散，俗稱‘公海車’各有各做，埋線有站頭。以前後車滿客，超越前車都無問題；現在若後車追到前車，前車會被人鬧，停在路口等客的情況已少之又少，已經與綠Van沒太大分別。希望放寬多啲限制啦。”