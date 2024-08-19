交通運輸部開展台灣海峽海上巡航執法行動

中評社北京8月19日電／據人民日報報導，記者18日從交通運輸部獲悉：8月17日至18日，交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同實施2024年台灣海峽海上巡航執法行動。



本次行動由“海巡06”“海巡0802”“東海救115”三艘公務船艇組成的巡航編隊共同執行，歷時30.5小時，巡航總里程413海里，主要任務包括開展台灣海峽相關水域巡航，對福建沿海航路、錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、交通密集區、事故多發區、台灣淺灘等水域開展巡查，查處各類海上交通違法違章行為，維護通航秩序；巡查台灣海峽中部海域航路，實施交通組織和管控，點驗過往船舶，現場檢驗海上應急搜救預案落實情況；巡查巡檢台灣海峽內助航設備，現場核查船舶標識碼信息，測試陸海通信傳輸能力，維護水上無線電通信秩序。



台灣海峽是中國沿海重要的海上運輸通道，船舶種類多、流量大，氣象海況複雜多變，航路多點交叉，險情事故多發易發，是交通運輸部劃定的水上交通安全監管“六區一線”重點區域之一。尤其是自8月16日中國東南沿海開漁後，大量漁業船舶進入台灣海峽生產作業，商漁船碰撞事故風險加大。此次組織的海上巡航執法行動，將增強對台灣海峽海上交通管控和應急救援能力，切實保障在台灣海峽航行、生產作業的船舶、設施和人員生命財產安全。