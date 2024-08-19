青年擅開港鐵緊急門　礙尾班車市民歸家

中評社北京8月19日電／據大公報報導，港鐵九龍灣站昨日凌晨1時許，發生乘客擅開列車緊急門逃去事件。觀塘線一列尾班列車由黃埔駛往調景嶺期間，一名男子在九龍灣站突然打開車尾的緊急出口門及駕駛室門，放下出口斜道後，經正常車門離開車廂逃去。列車一度停駛，影響多名乘客無法坐尾班車回家。經調查，相信涉案者是一名16至18歲的青年，案件列作違反香港鐵路附例處理，暫未有人被捕。



現場消息稱，警方翻查閉路電視，發現疑人打開列車門後，逃到月台並乘自動扶手電梯前往廣場，再經B出口離開九龍灣港鐵站。列車服務於凌晨1時23分恢復，延誤超過8分鐘。



港鐵公司表示，事發時車長收到車尾駕駛室及緊急出口斜道打開的警報後，職員即時上車查看並確認有關情況。車務控制中心隨即報警，並按既定程序即時暫停列車駛進九龍灣站，職員亦到場檢查路軌範圍，確保沒有乘客逗留。



處理事故期間，觀塘線由彩虹往調景嶺段列車服務暫停，公司翻查閉路電視，確認有乘客由車廂內自行打開通往車尾駕駛室門，並推開車尾緊急出口斜道後，卻與其他乘客一同經正常車門及月台幕門離開車廂。



港鐵呼籲，除非緊急情況，乘客切勿自行打開列車的緊急出口斜道，有關行為違反《香港鐵路附例》，最高可被罰款5000元。