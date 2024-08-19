新型腦機接口系統讓漸凍症患者重新“說話”

2013年4月16日晚，著名物理學家霍金在美國加州理工學院利用傳感器發出的電腦合成音公開演講。上千名專家、學者和民眾聆聽他講述“宇宙起源”的故事。（圖源：新華社） 中評社北京8月19日電／據新華社報導，新發表在美國《新英格蘭醫學雜誌》的研究顯示，通過在漸凍症患者大腦中植入腦機接口設備，並將腦信號解碼轉換成語音，可成功讓其重新“說話”。這一新系統的開發或可幫助因罹患神經系統疾病而致語言能力受損的人恢復交流能力。



漸凍症醫學名稱為肌萎縮側索硬化症，是一種神經退行性疾病，會影響大腦和脊髓中的運動神經元，造成運動神經元死亡，令大腦無法控制肌肉運動。主要臨床表現是肌肉逐漸萎縮無力，患者最後會因呼吸衰竭而死亡。由於喪失了對說話相關的肌肉控制，漸凍症患者也會出現語言障礙。



為了開發該系統，美國加利福尼亞大學戴維斯分校等機構研究人員招募了一名45歲的漸凍症男性患者。他在接受腦機接口設備植入手術前四肢癱瘓，說話也很難被他人理解，需依靠專門翻譯。研究人員將四個微電極陣列植入患者左中央前回——大腦中負責協調言語的區域。當患者想要說話時，電極記錄下相關的神經活動，研究人員再把記錄結果解碼“翻譯”為患者想表達的詞匯，顯示在屏幕上，最後轉換成模擬患者聲音的語音播放出來。



研究人員說，與以往類似的腦機接口技術相比，該系統在訓練速度和解碼率方面都實現了顯著提升，可更快實現高效的數據處理和更準確的詞匯識別。研究顯示，在不同的對話情境中，該系統都可實時將患者想表達的意思解碼為單詞顯示出來。患者使用該系統與他人當面交流和視頻聊天超過248小時，“翻譯”準確率可達97%。