市建局籲待重建業主勿忘維修責任

上圖：馬頭圍道項目範圍內有大廈的後樓梯出現大範圍批蕩和石屎剝落（紅圈示）。下圖：有居於馬頭圍道發展項目的住戶已繳交第一期大維修費用。（圖源：大公報） 中評社北京8月19日電／據大公報報導，市建局在8月9日啟動土瓜灣馬頭圍道／落山道發展項目（馬頭圍道項目，下同），包括改善舊樓居民的居住環境外及透過重整及重新規劃兩個項目的土地用途和道路網絡。有居於發展項目的住戶表示，大廈正進行大維修，並已繳交第一期費用，扣除政府資助後每戶須繳付約2萬元，稱如果更早公布就無需維修。市建局行政總監韋志成昨日在網志上呼籲，業主勿因重建而抱拖延心態，漠視樓宇安全和維修責任。



局方已設資助計劃



韋志成表示，市建局在考慮不同因素後決定在某一區啟動重建項目，由宣布展開到進行收購業權的工作，需經歷一段頗長的時間，被納入範圍的樓宇若然有維修需要，甚或已收到政府發出的強制驗樓令或修葺令，業主不應抱拖延心態，只等待市建局收購而棄維修需要於不顧。若等待期間內，因樓宇日久失修而造成意外，引致人命傷亡，業主們便有可能需要承擔相關法律責任。



此外，韋志成指出，業主必須正視並盡快為樓宇進行維修工程，不容再拖。否則，業主將會負上不遵從政府命令的法律後果。根據《建築物條例》第40條，任何人無合理辯解而不遵從建築事務監督所發出的法定命令，將會被檢控，包括罰款及有可能被監禁。



韋志成稱，市建局設有“發還修葺費用計劃”，支援在重建範圍內的大廈業主，遵從政府部門發出的法定命令，鼓勵業主繼續為樓宇進行所需的維修工程。他表示，馬頭圍道項目啟動後，市建局會向參加樓宇復修資助計劃的大廈繼續提供適切的協助，以便工程項目能順利完成並符合所申請資助計劃的要求；此後，市建局會向大廈法團或合資格的業主，發放相關計劃涵蓋的資助款額。