假冒客服首七月騙逾5.8億元

警方將會安排“逃出騙洞”主題雪糕車在全港游走，市民只需要完成簡單任務便可免費換領期間限定“騙的味道”雪糕。（圖源：大公報） 中評社北京8月19日電／據大公報報導，騙徒手法層出不窮，最近更變招透過假冒微信等客服，誘騙市民提交保證金取消所謂“保險計劃”騙財，市民時刻需要提防免墮陷阱。警方今年首七個月共錄得2716宗假冒客服騙案，涉款逾5.8億元，7月的宗數已是今年上半年的七成。



警方提醒市民，騙徒會以施壓的方式來壓縮受害人的思考空間而誘使墮入陷阱，市民在接到相關來電時一定要保持冷靜，不論任何要求均要經官方渠道查證，如有懷疑應向親友商量或立即報警。＼大公報記者 古倬勳



警方今年上半年共錄得19897宗騙案，較去年同期增加約6.2%。在警方連番的打擊行動及市民的防騙意識日漸提高下，多種騙案（如社交媒體騙案、猜猜我是誰、釣魚騙案等）均錄得下跌，但騙徒不斷改變行騙手法，取而代之的是今年起湧現的“假冒網購、支付平台、電訊公司等客服”的新手法，今年首七個月便錄得2716宗，涉及損失逾5.8億元，每宗損失由260元至450萬元不等。



客服騙案中，6月的宗數已超過首五個月的總和，7月更錄得1111宗，是今年上半年的近七成；首五個月主要涉及假冒淘寶的客服（605宗），在警方作出呼籲後相關騙案已減少，但騙徒轉而假冒騰訊或微信的客服，6月及7月分別占578及794宗，其次是假冒中國移動的客服，6月及7月分別占88及220宗。今年上半年，警方共拘捕102人涉及“假冒客服”騙案。



單一損失最大宗案件是一名51歲香港居民，收到自稱“微信客服”的騙徒電話，要求受害人提取保證金用於取消所謂百萬保障計劃，最終損失逾450萬元。警方商業罪案調查科警司李蔚詩指出，騙徒漁翁撒網般用短訊、視頻、電話等向市民自稱客服人員，聲稱對方訂購了一些產品，要求提供銀行資料作核實及轉賬，以及提供保證金才可以取消收費，騙徒往往會強調若不即時處理便無法取消，壓縮市民的思考空間，迫使受害人一步步跟著騙徒指令轉賬至騙徒戶口，同時會透過視像通話要求市民共享屏幕，取得銀行戶口資料，甚至要求申請網上貸款，將即時批核的貸款轉賬予騙徒。



警方呼籲市民，若接到對方自稱為公司客服職員，不論任何要求都一定要透過官方渠道向該公司求證，任何公司職員絕不會要求市民作出轉賬以證明身份或審查，接到相關來電時一定要保持冷靜，可以先與身邊的親友討論再作決定，如有懷疑應立即報警求助。

