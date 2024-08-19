廣州中醫藥大學今年取錄231港生

廣州中醫藥大學黨委書記陳文鋒把錄取通知書送到香港新生手中。（圖源：大公報） 中評社北京8月19日電／據大公報報導，廣州中醫藥大學18日在香港組織校友迎新會。學校黨委書記陳文鋒代表學校把編號為“1924”“1939”“37”“100”的錄取通知書親手送到香港新生手中，期望他們諳熟學校1924年創建辦學、1939年於香港跑馬地禮頓道37號復課、今年迎來建校100周年的崢嶸歲月。廣中醫今年錄取2024屆香港學生合計231人。不少香港新生拿到通知書後感到振奮，盼學好中醫知識為灣區作貢獻。



陳文鋒表示，作為粵港澳大灣區唯一一所中醫藥高等院校，“學校將充分發揮獨特的區位優勢和重要作用，把我們的港澳學生培養成可堪大任的棟梁之材，打造粵港澳大灣區中醫藥人才高地。”



“第一次拿到廣州中醫藥大學錄取通知書是2016年，那時我還是個高中畢業生。8年後，恰逢學校百年校慶之際，我又拿到了博士錄取通知書！非常感謝學校的培養，讓我成長為一名擁有執業醫師資格和規培證的准醫生，未來我將不忘初心，再接再厲！”香港新生張鑫在接過錄取通知書後說道。



新生收錄取通知書感振奮



拿到第100號通知書的邱泓汶開心地說：“今年恰好是學校建校100周年，我一定要好好珍惜‘100’這個幸運數字，用一百分的勁頭加倍努力，把中醫傳承好、發展好！”另一位香港學生餘依娜興奮地表示：“現在更為即將入讀有百年歷史的廣中醫而驕傲，自己將全力追逐中醫夢，開啟人生新篇章。”



廣州中醫藥大學與香港淵源深厚，從1924年廣州藥業八行與香港藥業三行共同興辦廣東中醫藥專門學校，開啟中醫藥現代教育先河；到抗戰時期，廣東中醫藥專門學校師生被迫輾轉省港、韶關等地堅持辦學，港方校董慨然負擔經費，租得香港跑馬地禮頓道37號為校址，於1939年3月復課，校名為廣東中醫藥專科學校。如今廣中醫迎來建校百年，與香港在中醫藥領域合作日益加深，共同推動香港中醫藥事業蓬勃發展。