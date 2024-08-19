港積極考慮設第三所醫學院

中評社北京8月19日電／據大公報報導，8月19日是一年一度的“中國醫師節”，香港醫療界昨日舉行慶祝大會。醫務衛生局局長盧寵茂向全港醫生致敬，表示特區政府將繼續增加本地醫生培訓、引入非本地培訓醫生，並積極考慮建設第三所醫學院的建議。



廣東省醫師協會會長吳一龍在致辭時表示，廣東省未來將持續與香港就專科醫生培訓制度加強交流合作，聯手港澳努力建立大灣區的特色培訓體系。＼大公報記者 劉碩源（文） 何嘉駿（圖）何嘉駿、鄧浩朗（視頻）



慶祝大會由香港醫院管理局、衛生署、香港醫學專科學院、香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院、香港中華醫學會合辦，主題是“崇尚人民精神，彰顯醫者仁心”。



盧寵茂致辭時表示，香港擁有國際化的高水準醫療專業和高效率醫療衛生體系，但香港醫生與人口比率卻是發達經濟體中最低，每千人衹有2.16名醫生。為填補短缺，特區政府從多維度變革，包括增加本地醫生培訓培育、引入非本地培訓醫生，以及挽留公營醫療人手。



對醫師辛勤付出和貢獻的肯定



盧寵茂表示，政府會持續支持兩所現有醫學院提升教學能力，增加醫學生名額及收生來源，並積極考慮建設第三所醫學院的建議。本港兩間醫學院的醫科生學額，近年已增至每年590個。醫管局引入非本地培訓醫生及挽留人才的措施亦初見成效，預計年底會有超過250名非本地培訓醫生加入公營醫療系統，醫管局的離職率亦由2021／22年度的8.1%，回落至2023／24年度的5.2%。



盧寵茂亦表示，“醫學不單是科學，也是人文學科。醫生不但要有知識、懂技術，也需要能溝通、會關懷，以至願意為病人奉獻和犧牲。我們的醫學院好不好，不單是比較收了多少狀元，而是出了多少華佗與白求恩”。



廣東省醫師協會會長吳一龍表示，中國醫師節是對每一位醫師辛勤付出和貢獻的肯定，樂見香港參與活動之中，代表廣東省37.5萬醫生向香港醫生致以節日祝賀。他表示，廣東省未來將利用大灣區優勢，聯手港澳努力建立大灣區的特色培訓體系。他亦表示，廣東省持續與香港就專科醫生培訓制度加強交流合作，希望可透過學習和互助，讓廣東在內地率先建立起一個得到國際認證的專科醫生培訓體系。

