大熊貓BB爬出被窩　網民大贊可愛

中評社北京8月19日電／據大公報報導，一對“港產”大熊貓寶寶上周出世，海洋公園昨日再透過社交平台專頁發放大熊貓寶寶成長片段，網友大贊可愛。文化、體育及旅遊局局長楊潤雄表示，大熊貓寶寶較脆弱，進入涉及存活關鍵的“收水期”，現時已有四川專家照顧兩姊弟，內地亦運送奶粉到港，香港設施亦符合水平，暫時未收到消息需運送到四川加護。他又提到，海洋公園擴建熊貓館費用，政府或會出資協助。



官方社交平台昨日發放兩段熊貓寶寶的可愛視頻，片段中熊貓寶寶在保溫箱內蓋著毯子，身體靈活鬱動，發出“啊啊啊”的響亮叫聲；另一片段中，熊貓寶寶伸頭爬出被窩，期待與公眾見面。海洋公園解釋指熊貓寶寶未有自身調節溫度功能，因此需要毯子保暖。網友們紛紛點贊及留言，更留言說“可以擺滿月酒，那天入園會否有姜醋？”、“該片段我不斷重播，謝謝工作人員及專家”，可見熊貓寶寶兩姊弟的受歡迎程度非常高。



內地運奶粉來港餵飼



大熊貓“盈盈”上周高齡誕下雙胞胎，楊潤雄昨日接受電視台訪問時表示，今年無期望過海洋公園大熊貓“盈盈”能成功懷孕，更始料不及是誕下龍鳳胎。他又指，當時超聲波只確認一胎，未料最終誕下龍鳳胎，現時盈盈奶水仍不足夠，故有安排內地即時運送奶粉來港。