國家奧運健兒8.29訪港　勢掀熱潮

國家奧運健兒代表團將於八月二十九日至三十一日訪港，屆時市民有機會一睹他們的風采。（圖源：大公報） 中評社北京8月19日電／據大公報報導，中國國家隊運動員在今屆巴黎奧運表現優秀，奪得40金27銀24銅佳績。特區政府昨日公布，內地奧運健兒代表團將於8月29日至31日訪港，展開一連三日訪問活動，包括到伊利沙伯體育館和維園游泳池，出席三場公開活動，訪港團名單稍後公布，門票將於本周四（22日）上午10時起發售，每張20元，持票市民將有機會入場一睹運動員風采。



行政長官李家超表示，衷心感謝中央政府再次安排內地奧運健兒代表團訪港，充分體現對香港的關心關愛。有立法會議員表示，相信國家明星級運動員來港，可以加強國民身份認同，再次掀起運動熱潮。



特首：體現中央對香港關心關愛



國家隊在2024年巴黎奧運，獲得自1984年全面參加夏季奧運會以來，境外參賽歷來最佳成績，令人鼓舞。跳水“夢之隊”順利拿下跳水項目全部八面金牌，打破歷史紀錄，女子10米高台跳水金牌得主全紅嬋的“水花消失術”，令人拍案叫絕；乒乓球項目包攬五面金牌，國乒大師兄馬龍四次參加奧運，累計獲得六面奧運金牌，同樣創下歷史。



特區政府昨日公布，內地奧運健兒代表團將於8月29日至31日訪港三日，其間出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴，也會到訪香港體育學院，與香港運動員交流。



代表團成員將出席三場公開活動，包括8月30日晚上於伊利沙伯體育館舉行的“奧運健兒大匯演”，以及8月31日上午分別於伊利沙伯體育館和維園游泳池舉行的兩場“內地奧運健兒展風采”運動項目示範。翻查以往紀錄，在伊利沙伯體育館舉行的“奧運健兒大匯演”屬綜藝節目，運動員會與現場觀眾分享比賽經驗和感受，同時參與不同的運動和競技比試，以往甚至有跟歌手合唱，暫未知今次會否有類似安排。



兩場“奧運健兒展風采”是示範表演，羽毛球、體操及乒乓球代表在伊館示範，跳水及游泳隊代表在維園游泳池獻技。市民關注全紅嬋會否隨團訪港，準備她最愛的烏龜造型毛公仔，在表演結束後在觀眾席投擲致送，上演一場“娃娃雨”。



三場公開活動共有約5300張門票預留予公眾人士，當中包括免費門票給弱勢社群。大會也會安排電視台轉播活動，方便市民在家中收看。

