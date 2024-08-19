施政報告：釋放土地潛力　助力青年就業置業

中評社北京8月19日電／據大公報報導，“拚經濟、謀發展的同時，最重要的是令市民受惠。”施政報告首場地區咨詢會昨日在大埔官立小學舉行，李家超衷心感謝市民冒雨抽空出席咨詢會。他表示，“香港大致安全平穩，是惠民生添幸福最好的時機，希望市民毫無保留提出意見。”



有出席市民關注房屋、醫療、安老等民生議題，建議政府強化大灣區合作、在新界提供更多社區設施、幫助青年置業等。李家超強調，會繼續釋放土地發展潛力，同時向市民介紹好發展工作。＼大公報記者 黃釔淼、陳樂



完善交通網絡 加強地區設施



咨詢會上，有市民關注本港已多年未發展新市鎮，最近的新市鎮已是東湧，認為居屋供應未能滿足需求，期望政府讓市民有自己的家，可調整公屋和居屋的分配，或重推租置計劃，同時資助年輕人買私樓。



年輕人置業問題、上車困難等都是市民關心的民生議題，有市民建議政府重啟首次置業貸款計劃，減輕年輕人負擔，激勵年輕人不要消極地等待公屋分配；以及協助入住青年宿舍的年輕人繼續攀登置業階梯，例如“邊租邊買”、居屋、綠置居等。亦有市民提出，本港私樓老化問題日益嚴重，建議政府就樓宇維修工程增加資助額和放寬申請資格。



就具體的地區規劃，市民普遍希望政府提供更多社區設施減輕市民負擔。有從事婦女工作的沙田市民表示，新界東缺乏婦女健康中心，建議政府可利用大圍村南道發展計劃興建有關設施，另外可提高供養子女免稅額、向有3歲以下小朋友的家長提供育兒假，以及協助NGO提供托管服務等，減輕生育負擔。



有大埔市民指出，東鐵線研究興建的白石角車站十年後才完工，希望提速提效令配套可以追上。亦有大埔市民建議政府強化跨境醫療服務，讓港人可選擇到內地就醫，減輕本港醫療壓力。

