中評社北京8月19日電／據新華社報導，記者從18日在長沙舉辦的馬王堆漢墓考古發掘50周年國際學術研討會開幕式瞭解到，為深入挖掘馬王堆漢墓文化內涵，湖南博物院當日成立馬王堆研究院，未來將以開放式的學術平台，集結國內外高校、科研院所的學術力量開展科研合作。



1972年至1974年發掘的馬王堆漢墓，是人們瞭解漢初社會風貌的窗口，向世界展示了中華文明厚重的文化基因與歷史智慧。



開幕式上，中央新聞紀錄電影制片廠（集團）向湖南博物院捐贈馬王堆漢墓考古發掘現場學術版高清視頻素材；一批涵蓋馬王堆漢墓出土簡帛及一號漢墓紡織品文物的最新研究成果和文物資料發布；講述馬王堆漢墓發掘、保護、研究、展陳的紀錄片《馬王堆·歲月不朽》亮相；湖南博物院與香港科技大學、敦煌研究院等6家機構簽署協議，將聯合開展跨學科、跨機構協同合作。



據瞭解，圍繞馬王堆漢墓文物，目前共完成948件藏品的高清數字化采集，包含7779張圖片和285件三維模型，初步形成馬王堆漢墓文物知識庫。未來將完成包括殘片在內的100%數字化采集，形成馬王堆漢墓文物的知識圖譜。



“今年是馬王堆漢墓完成考古發掘50周年，湖南博物院將以此為新的起點，持續推動馬王堆保護、整理、研究和傳播工作。”湖南博物院院長段曉明說。