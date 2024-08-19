李家超：明年經濟會比今年好

圖：李家超與部分主要官員出席首場施政報告地區咨詢會，聽取地區人士對新一份施政報告的意見和建議。（圖源：大公報） 中評社北京8月19日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日率領特區政府司局長出席在大埔官立小學舉行的施政報告首場地區咨詢會。在兩小時的咨詢會上，大約120名市民和地區人士就各自關注的議題踴躍提出意見。



現場所見，香港當前經濟發展最受市民關注。就中小企代表反映的經營困難等問題及建議，李家超表示，香港最近一季經濟增長約3%，相信明年應該會比今年更好，他引述有投資遠見的人士指“邊個賭香港長期輸，佢會輸先”，表示會在過渡期間盡量幫助中小企。對於市民提出的推動文創旅遊業建議，他說，香港人識“食腦”、“有橋”，表示政府非常重視文化、體育及旅遊的一體化發展，將積極扮演推動政策和推廣資源的角色。



地區咨詢會歷時兩小時並分為兩部分。第一部分由行政長官和官員聽取市民發表意見。席間市民所關注的議題十分廣泛，包括土地房屋、交通運輸、創新科技、金融發展、文創產業、教育、青年、扶貧助弱和醫療服務等。第二部分是小組討論，出席市民分為四組，分別圍繞“拚經濟謀發展”和“惠民生添幸福”兩個主題與行政長官及司局長進行深入討論。行政長官輪流與每個小組的市民交流，聆聽意見。



今年增長可達3.5%



就市民關心的當前經濟環境，李家超表示，估計本港今年經濟增長介乎2.5%至3.5%，最近一季經濟增長約3%，相信評估是符合實際情況，明年應該會比今年更好，但在過渡期間某些領域面對的挑戰更大，因為有眾多不明朗因素，例如息口是否真的下跌、何時下跌，影響全世界的美國選舉結果如何。他表示，有信心香港渡過轉型期，“好有投資遠見的都話‘邊個賭香港長期輸，佢會輸先’，可見香港長遠來講係好。”他強調，在這個過渡期間會盡量幫助中小企，他強調在國家政策和八大中心定位的支持下，感到有信心和正面。



香港近月喜訊頻傳，即將有六只國寶大熊貓、巴黎奧運取得兩金兩銅佳績……有市民就開發文旅資源，建議可在全港18區發掘重點，並建議以中華文化來吸引旅客。前大埔區議員邱榮光將大埔林村河比喻為巴黎奧運開幕禮場地塞納河，建議好好善用林村河發展成為景點。有市民建議，政府可組織義務旅遊大使，協助旅客在景點拍照等，並可在各區設立有香港元素的展板，方便旅客“打卡”，相信會有很好的宣傳作用。另有市民建議設立青年文創基地，為青年和文創產業提供發展平台。

