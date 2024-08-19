大陸海事部門具備全面管理台海硬實力

中評社北京8月19日電／據大公報報導，中央廣播電視總台旗下的新媒體賬號“玉淵譚天”19日發表文章指出，8月17日至18日，交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同實施2024年台灣海峽海上巡航執法行動。執行這次任務的三艘公務船，分別是“海巡06”“海巡0802”“東海救115”。從船只配備可以發現，不管是監管執法，還是應急救援，海事部門在台灣海峽都已經完全具備了全面管理的硬實力。



為什麼增強對台灣海峽的管理能力和水平至關重要？文章指出，這就要說到這次航行線路中一個值得注意的細節：此次巡航執法行動的範圍，覆蓋到了台灣海峽中部以東2海里的地方，最南端已經到達了台灣淺灘。



長期以來，作為世界最繁忙的航道之一，台灣海峽內部船舶流量大，航行線路十分密集。以本次巡航的起點平潭為例，作為兩岸往來的重要港區，今年上半年，港區外貿進出口貨物達26.73萬噸，同比增長了57.47%。而這還只是台灣海峽船舶流量的一小部分。整個福建沿海地區，2023年港口貨物吞吐量達7.5億噸。其中，躋身吞吐量全球前30的港口，就有兩個。這些船絕大部分需要經過台灣海峽。因此，保障船只在台灣海峽中部海域的航行安全，對於保障台灣本島人員、經貿和物資通道暢通，極為重要。



據專業人士指出，為了對台灣海峽進行更加精準、高效、全面地管理，大陸相關部門已經建立了大數據系統。可以對過往台灣海峽的船只進行大數據實時監測、分析。這些信息具體包括：船名、船號、航速、噸位，以及航行狀況等。來自台灣地區的船只同樣也在監測分析的範圍內。而海事、海警、海監以及漁政等涉海部門都可以共享數據，這些數據也會進一步成為海上巡航執法活動的重要考量和指標。



在信息化手段的支撐下，今年以來，從海警巡航執法的“金門模式”到“東引島、烏丘嶼模式”，再到不固定路線的新模式，涉海部門在台灣海峽的海上巡航執法行動，實現了多部門配合、軍警協同，並向著全天候轉變的升級和強化。也就是說，海事、海警、海監、漁政等多部門，已經逐漸在台灣海峽織起了一張全面覆蓋式的“安全網”。