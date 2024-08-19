大陸30小時台海巡航　執法延至台灣淺灘

中評社北京8月19日電／據大公報報導，8月17日至18日，交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同實施2024年台灣海峽海上巡航執法行動。交通運輸部福建海事局副局長張向上表示，此次行動旨在增強對台灣海峽海上交通管控和應急救援能力，切實保障在台灣海峽航行、生產作業的船舶、設施和人員生命財產安全。此次行動歷時30.5小時，巡航總里程413海里，到達了台灣海峽中部以東2海里的範圍內，最南端已經到達了台灣淺灘，巡航覆蓋面積，比往年範圍更廣。此外，今年以來，參與巡航執法的包括海事、海警、海監、漁政等多部門，已經逐漸在台灣海峽織起了一張全面覆蓋式的“安全網”。



本次行動由“海巡06”“海巡0802”“東海救115”三艘公務船艇組成的巡航編隊共同執行，主要任務包括開展台灣海峽相關水域巡航，對福建沿海航路、錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、交通密集區、事故多發區、台灣淺灘等水域開展巡查，查處各類海上交通違法違章行為，維護通航秩序；巡查台灣海峽中部海域航路，實施交通組織和管控，點驗過往船舶，現場檢驗海上應急搜救預案落實情況；巡查巡檢台灣海峽內助航設備，現場核查船舶標識碼信息，測試陸海通信傳輸能力，維護水上無線電通信秩序。



台灣海峽是我國沿海重要的海上運輸通道，船舶種類多、流量大，氣象海況複雜多變，航路多點交叉，險情事故多發易發，是交通運輸部劃定的水上交通安全監管“六區一線”重點區域之一。尤其是自8月16日我國東南沿海開漁後，大量漁業船舶進入台灣海峽生產作業，商漁船碰撞事故風險加大。



三船組合實施快速應急救援



據中央廣播電視總台旗下的新媒體賬號“玉淵譚天”發表文章指出，專業人士表示，這次行動增強了海事管理機構對台灣海峽的海上交通管控和應急救援能力。此前，涉海部門已經在金門附近海域實現了常態化執法巡查，現在這樣的“常態化”已經進一步延伸。