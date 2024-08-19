澳門慶祝第七個“中國醫師節”

中評社北京8月19日電／據人民網報導，8月19日是第七個“中國醫師節”，今年的主題是“崇尚人文精神，彰顯醫者仁心”。澳門特區社會文化司司長歐陽瑜18日通過發送多媒體短訊向全澳醫師致送個人化醫師節電子卡，感謝每位醫師的專業付出、救死扶傷，向全澳醫師致以崇高敬意。同時，向服務滿30年及50年的醫師簽署“醫師節嘉許狀”，對他們默默耕耘、堅守崗位的敬業精神給予肯定和讚揚。



此外，澳門特區政府衛生局局長羅奕龍日前與青年醫師交流時表示，青年醫師是澳門醫療衛生事業發展、新時代醫者風采及人文精神展現的重要人力支撐。他勉勵青年醫師保持積極進取精神，面對挑戰勇於創新，更好地傳承醫者仁心，為實現健康澳門的願景努力，為更好地維護及保障居民身體健康作出貢獻。



澳門特區政府衛生局仁伯爵綜合醫院院長郭昌宇與管理團隊成員，到醫院各區探望不同工作崗位的前線醫生，聽取意見並與各位醫生分享交流工作經驗。郭昌宇表示，今年正值仁伯爵綜合醫院建立150周年，醫院服務質量持續提高，各領域醫療服務效果明顯提升，專科門診平均輪候時間縮短，都得益於醫院2800多名同事的辛勤勞動和卓越團隊合作精神，秉持“預防優先，妥善醫療”宗旨，共同踐行衛生局“以人為本”的核心價值。他期望各位醫師繼續努力提升自身專業水平，為患者提供適切的醫療服務。



澳門特區政府衛生局社區醫療衛生範疇代副局長呂綺玲、社區醫療衛生廳廳長謝師輝及護士監督梁寶鸞等管理團隊成員，到衛生中心探望各科室的醫護人員表達關懷。衛生中心自1985年起，為澳門居民提供社區醫療衛生服務，並將於2025年迎來40周年。管理團隊成員感謝各科室醫護人員一直以來不辭勞苦地盡心為澳門居民提供醫療服務，使社區醫療衛生服務網路有效地實現“全民健康覆蓋”的目標。