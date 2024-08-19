香港第二季度GDP增長3.3%

中評社北京8月19日電／據人民網報導，香港特區政府16日發表《2024年半年經濟報告》和2024年第二季度本地生產總值修訂數字。數據顯示，香港第二季度實質本地生產總值同比增長3.3%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.4%。



香港特區政府經濟顧問梁永勝表示，香港經濟在2024年第二季度繼續錄得溫和增長，考慮到上半年的實際數字以及全球和本地情況的最新發展，2024年全年實質本地生產總值增長預測維持在2.5%至3.5%。



根據統計數據，香港整體貨物出口繼續強勁增長，今年第二季度同比實質增長7.5%。其中，輸往內地的出口繼續顯著上升。輸往美國的出口恢復明顯增長，輸往歐盟的出口跌幅收窄。輸往多個亞洲主要市場的出口亦見改善。服務輸出同比實質增長1.4%，增速較今年一季度有所放緩。



統計數據顯示，個人消費開支在第二季度轉為同比實質輕微下跌1.5%，主要是受到市民消費模式改變影響。與此同時，整體投資開支隨著經濟增長而進一步上升6.0%。就業方面，第二季度，經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，就業不足率處於1.2%的低水平，就業收入繼續錄得穩健增長。第二季度基本消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數同比上升1%，與上一季相同。



展望未來，梁永勝認為，整體而言，通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對溫和上升壓力。儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性，外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢。考慮到上半年的通脹情況以及上述各項因素，2024年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由5月時的1.7%及2.4%向下修訂至1.3%及1.9%。