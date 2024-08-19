內地美食匯香江：購銷兩旺　人氣爆棚

中評社北京8月19日電／據海外網報導，寧夏的枸杞、陝西洛川的蘋果、貴州的酸湯魚……8月15日，由香港貿易發展局主辦的第三十四屆美食博覽一連5日在香港會展中心舉行，為市民遊客呈獻各地風味美食，吸引大批參觀者前來“搶鮮”。



今年的香港美食博覽設有4大主題，首日主題是“大江南北之旅”，內地特色美食紛紛亮相。由農業農村部農業貿易促進中心組織的中國農業國家展團帶來內地12個省區市的逾千種農產品，包括遼寧海參、江蘇湯包、湖南山茶油、新疆大棗、海南文昌雞、甘肅寬粉等，現場人頭攢動，各攤位前人流絡繹不絕。主辦方還推出了川派餐飲推介會、江蘇美食推介會、內蒙古羊配葡萄酒試吃會等活動，向香港市民介紹內地美食文化與人文風俗。



四川今年組織超過70家餐飲及相關企業參加美食博覽，希望推動川菜更好“走出去”。四川省商務廳相關負責人表示，川港兩地往來密切，雙方正共同拓展國際市場。“去年我們組織了47家企業來香港美食博覽參展，對接全球專業買家2804人次，現場簽約3個項目，簽約額達1.1億元。今年希望借助美食博覽這個平台，帶動‘川派餐飲’進一步走進國際視野，讓世界愛上川菜。”該負責人說。



在內蒙古美食攤位前，鮮嫩多汁的烤全羊吸引眾多市民排隊試吃。同時，現場同步舉辦“純天然內蒙羊配葡萄酒”專題講座，來自法國的葡萄酒與內蒙古烤全羊激發出“舌尖靈感”，東西方美食文化在此碰撞交融。該攤位負責人烏日罕說，期待通過美食吸引香港市民到內蒙古游玩打卡。



今年美食博覽繼續推出各種優惠活動，吸引顧客駐足搶購。比如廣受歡迎的“1蚊（廣東話，1元）優惠”活動，許多價格不菲的食品以1港元價格出售，如1蚊鮑魚、1蚊雞、1蚊豬手等，現場購銷氣氛熱烈，不少“愛吃一族”滿載而歸。香港市民張女士購買了滿滿一購物車的花膠，“美食博覽的食品質量有保證，價格比市面便宜很多，值得購買。”她說，今年的展品更加豐富、優惠力度大，準備再買些零食、水果、月餅等。