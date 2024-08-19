中評社北京8月19日電／據海外網報導，夏日的貴州省遵義市正安縣，氣候宜人，入夜後，更顯涼爽舒適。7月26日至9月30日，“青春遇見貴州·吉他律動正安”2024旅遊生態圈消夏音樂季活動在這裡舉辦。正安縣吉他廣場上，澎湃的音樂、汹湧的人潮、熱烈的氣氛將這座山中縣城的夜晚一次次“點亮”。



從各式各樣的吉他主題活動，到推動吉他走進居民生活，再到吉他年產量占全球吉他總產量的1／7，正安縣十餘年來大力發展吉他文化，不斷擦亮吉他名片，以吉他賦能當地文化和旅遊發展。



吉他文化深入人心



“2013年那會兒，在街上背著吉他，人家會以為你背的是魚竿或琵琶。”正安縣吉他文化產業發展中心主任田飛曾碰到過這樣的趣事。如今，吉他廣場上的巨型吉他雕塑成為熱門打卡地，街邊隨處可見吉他、音符等音樂元素……吉他成為正安家喻戶曉的樂器。



作為貴州老牌勞務輸出大縣，正安縣之前常年有超過20萬人在外務工，其中，有將近6萬人集中在吉他製造領域。正安順勢而為，“築巢引鳳”，號召鄉友返鄉創業，並在2013年建起了國際吉他產業園，通過一系列優惠政策扶持吉他企業發展，吉他製造產業鏈逐步完善。



產業可以“無中生有”，文化從何而來？除了將吉他、音樂等元素融入城市建設外，正安加大吉他文化普及力度，推動吉他文化進機關、進學校、進企業、進社區、進鄉村，讓越來越多的人瞭解吉他、愛上吉他。截至目前，全縣共有5萬餘人參與到吉他學習中。



今年的消夏音樂季活動中，正安本土樂隊的身影頻頻出現，如正安首支女子樂隊、由不同行業8朵姐妹花組成的——氨基酸樂隊，由姐弟6名少年組成的誠志樂隊等，為大家帶來了一場場精彩表演。



可以說，這些正安本土樂隊的組建，正是得益於正安對吉他文化的推廣。迄今，正安已成功組建30餘支涵蓋不同年齡段和領域的本土樂隊，為當地音樂文化的發展注入源源不斷的活力。

