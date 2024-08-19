廣西農民畫創作精品來京巡展

中評社北京8月19日電／據光明日報報導，芒果、甘蔗、螃蟹，農民繪寫豐收的景象；唱山歌、踩高蹺、過春節，農民描摹幸福生活；古建築、鄉愁情、絲綢路，農民拼接光明未來……8月18日，由廣西壯族自治區黨委宣傳部、中國國家畫院共同主辦的“廣西農民畫創作精品巡展”首展在中國國家畫院美術館開幕。



“白天提鋤頭、晚上拿畫筆”，農民畫源於鄉村、源於生活。廣西農民畫歷史悠久，農民們從腳下的土地中獲取靈感，從平凡的生活中汲取感動，他們或聚焦八桂大地的青山綠水，展現宜居鄉村的生活圖景；或關注科技興農、直播帶貨的新場景，書寫新時代的美好變化；或反映傳統節慶等鄉村習俗，記錄生動鮮活的鄉愁記憶……農業強、農村美、農民富的鄉村振興壯美圖景，在他們筆下栩栩如生、絢爛多姿。



展覽現場，觀眾駐足欣賞、拍照留念。“這些農民畫作品色彩艶麗豐富，造型精美。透過這些作品，我們仿佛看到了他們日常生活的充實、慶典時的隆重，還有豐收時的熱鬧。真想到畫中的山水走一走，實地感受他們畫筆中的點滴。”前來觀展的大學生朱文陽說。



近年來，廣西大力實施鄉風文明和文化惠民工程，通過組織舉辦廣西農民畫大賽、開展公益培訓和輔導，使優秀文化資源直達基層，讓農民過上好生活，也讓好生活被更多人看到，不斷深化脫貧攻堅成果，銜接推進鄉村振興。200多件接地氣、冒熱氣的作品展現了廣西農民畫創作覆蓋廣泛、構成多元、隊伍壯大的氣象和面貌。