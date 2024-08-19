燃情觀影！今年暑期檔電影票房突破100億

中評社北京8月19日電／據人民網報導，據網絡平台實時數據，截至目前，2024年暑期檔（6月至8月）電影總票房（含預售）突破100億元。《抓娃娃》《默殺》《雲邊有個小賣部》暫列檔期票房榜前三位。



這個夏天，電影成為連接心靈的橋梁。步入影院，迎面而來的新片海報與預告短片營造出濃厚的觀影氛圍。隨著銀幕亮起，觀眾們即刻沉浸在光影交錯的故事世界裡，使得這個夏天更加多彩。



懸疑推理、家庭喜劇、國風動畫、青春文藝……今年暑期，超百部影片輪番上陣，涵蓋多種類型與風格，為觀眾提供多元化的觀影選擇。這些影片不僅在題材上積極探索，還在創作手法上不斷創新。



其中，《出發》《永不消逝的電波》《解密》等影片賡續紅色血脈、厚植家國情懷，讓觀眾在感動中銘記歷史，珍惜當下；《雲邊有個小賣部》《抓娃娃》《逆行人生》等影片觀照現實生活，講述著平凡生活中的美好溫情；《傘少女》《譙國夫人》《白蛇：浮生》等影片以中華優秀傳統文化為創作土壤，細膩描繪東方美學畫卷。



面對暑期觀影熱潮，國家電影局近日啟動2024年全國電影惠民消費季。活動將持續至10月，覆蓋暑期、中秋、國慶等多個重要檔期，合計發放超3億元觀影優惠補貼，包括積分兌換、購票立減、多券叠加等形式多樣的消費優惠。



多位受訪專家表示，電影創作需要緊跟時代步伐，貼近現實生活，並勇於打破傳統敘事模式，以真摯的情感打動人心。電影人應繼續深耕生活，創作出更多富有時代精神和文化內涵的優質作品，為觀眾帶來更加豐富和高品質的觀影體驗，持續推動中國電影高質量發展。