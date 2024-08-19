我國科學家在肺纖維化研究領域取得新突破

中評社北京8月19日電／據人民日報報導，特發性肺纖維化是一種進展迅速且致命的肺部疾病，發病機理尚不清楚，缺乏安全有效的治療藥物，是威脅人類健康的一大挑戰。前不久，我國科學家在這一領域取得重要突破：揭示特發性肺纖維化發生的細胞和分子機制，並找到了有望治療肺纖維化疾病的新靶點。該成果由北京生命科學研究所／清華大學生物醫學交叉研究院湯楠實驗室牽頭，與中日友好醫院的代華平團隊和普沐生物科技有限公司研發團隊合作完成，相關論文近日在線發表於國際學術期刊《細胞—幹細胞》。



臨床研究顯示，特發性肺纖維化進展過程中，病變是由肺組織邊緣起始並向中心不斷蔓延，進而引起肺功能發生進行性和不可逆的下降。2020年，湯楠實驗室成功構建了一種可以高度模擬特發性肺纖維化發病特徵的進展性肺纖維化小鼠模型，並在國際上首次證明：肺泡再生障礙導致損傷後激活的肺泡幹細胞被卡在分化的中間狀態，致使其暴露於持續升高的機械張力，這是誘發肺纖維化從肺葉邊緣起始並不斷向肺中心進行性發展的關鍵驅動因素。



多個國際團隊的研究也表明：肺損傷誘導的中間態肺泡幹細胞與肺纖維化密切相關。但是，中間態肺泡幹細胞引發肺纖維化發生的細胞和分子機制，仍然是一個未解之謎。



為此，湯楠團隊進行了深入的探索。他們首先發現，伴隨處於中間態的肺泡幹細胞從邊緣向中心的分布比例不斷升高，肺纖維化也從邊緣向中心不斷進展。“由於中間態的肺泡幹細胞高表達多種促纖維化的基因，這類幹細胞很可能通過分泌促纖維化的因子直接參與調控纖維化的發生。”湯楠說。



哪種因子調控特發性肺纖維化的發生？科研人員把目標鎖定在中間態肺泡幹細胞中特異性表達的雙調蛋白——AREG上。



為證明AREG在肺纖維化中的作用，科研人員在進展性肺纖維化動物模型中，從肺泡幹細胞中特異性敲除了AREG，這顯著抑制了肺纖維化發生，並提高終點動物的生存率。同時，他們在健康小鼠的肺泡幹細胞中持續性誘導AREG過表達，顯著引起了肺組織纖維化發生。

