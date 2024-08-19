俄羅斯稱庫爾斯克州局勢得到控制

中評社北京8月19日電／新華社援引塔斯社18日報導，俄羅斯武裝力量軍事政治總局副局長阿勞季諾夫說，大量烏克蘭軍方人員在庫爾斯克方向被消滅，當地局勢已得到控制。烏空軍司令奧列修克18日稱，烏軍襲擊了庫爾斯克州又一座關鍵橋梁。



阿勞季諾夫在接受塔斯社採訪時表示，烏軍一直試圖突破俄軍在庫爾斯克的防線，但未能成功。



俄國防部18日公佈的數據顯示，過去一天，烏軍在庫爾斯克方向損失300多人和6輛坦克。在庫爾斯克州整個戰鬥中，烏軍已累計損失超過3460名兵力和50輛坦克。



奧列修克18日在社交媒體平台“電報”上發文說，烏軍空襲了庫爾斯克州又一座大橋，打擊了俄方“後勤能力”。他沒有提及橋梁具體信息。俄官方和媒體暫未證實這座橋梁遇襲。俄外交部發言人扎哈羅娃曾于16日證實，庫爾斯克州謝伊姆河上一座大橋遭烏軍襲擊，橋梁被完全摧毀。



據俄緊急情況部18日發佈的消息，過去一天，庫爾斯克州邊境地區1700多名居民被疏散至安全地區。



針對有關俄烏就雙方衝突中關鍵基礎設施安全問題進行間接談判的報導，扎哈羅娃18日說，俄羅斯和烏克蘭“過去和現在從未就民用關鍵基礎設施的安全問題進行直接或間接談判”。



奧列修克說，17日晚，俄羅斯用導彈和無人機襲擊了烏克蘭，目標包括基輔州、蘇梅州和波爾塔瓦州。烏軍共攔截俄軍發射的5枚導彈和8架無人機。



根據基輔市軍事管理局在社交媒體發佈的消息，俄軍17日晚對該市的空襲導致16棟私人住宅損壞。