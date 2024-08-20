全球促統大會今日在港舉行　呈現三大亮點

中國和平統一促進會香港總會昨日舉行新聞發佈會（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月20日電（記者 段曉魯）中國和平統一促進會香港總會昨日舉行新聞發佈會，宣佈全球華僑華人促進中國和平統一大會（2024.中國香港）於2024年8月20日在香港隆重舉行。全國政協常委、全球華僑華人促進中國和平統一大會（2024.中國香港）籌委會主席、香港統促總會會長姚志勝，全國政協委員、大會籌委會副主席、香港統促總會執行會長陳亨利，全國政協委員、大會籌委會副主席兼秘書長、香港統促總會秘書長黃蘭茜，大會籌委會副主席、香港統促總會榮譽會長邱偉銘出席了新聞發佈會，介紹大會情況。



姚志勝會長在發佈會上宣佈，全球華僑華人促進中國和平統一大會（2024.中國香港）將於8月20日在香港舉辦。大會由中國和平統一促進會香港總會主辦，主題為“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”。中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰將出席大會並致辭。內地參會人員還有中央統戰部分管日常工作的副部長陳小江、副部長林銳，中央台辦、中央港澳辦、中國僑聯有關負責官員，外交部、民革中央、致公黨中央、台盟中央、全國台聯等相關部門代表，福建、江西、山東省委常委、統戰部長、統促會會長，以及13個省級統促會負責人等。



姚志勝會長表示，香港特區行政長官李家超及相關政府官員，中央駐港聯絡辦、駐港國家安全公署、外交部駐港公署等中央駐港機構主要領導，來自全球逾50個國家和地區，近180個統促會組織和僑團的華僑華人代表，以及來自內地、香港、澳門、台灣地區的各界代表，包括香港愛國社團代表，港澳台有關團體代表，海外統促會組織、愛國僑團代表等，此次會議共約1，200人參加。

