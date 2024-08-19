哈馬斯指內塔尼亞胡仍在阻礙達成加沙停火協議

中評社北京8月19日電／據央視新聞：當地時間18日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）表示，在聽取調解人關於談判進展情況的陳述後，哈馬斯方面認為以色列總理內塔尼亞胡仍在阻礙達成加沙停火協議。



哈馬斯表示，新提議回應了內塔尼亞胡的條件並與之保持一致，尤其是他拒絕永久停火和從加沙撤軍，堅持繼續占領加沙地帶的內察裡姆走廊、拉法口岸和費城走廊。聲明指出，內塔尼亞胡為被扣押人員交換文件設定了新條件，這阻礙了交換協議的完成。



加沙地帶停火協議談判當地時間8月15日在卡塔爾首都多哈重啟，16日暫停，下周將在埃及首都開羅繼續進行。卡塔爾、埃及、美國、以色列四方代表參加會談，哈馬斯方面缺席了當天的會談。



在會談結束後，哈馬斯發言人吉哈德·塔哈於17日表示，關於新一輪加沙停火談判，哈馬斯獲悉的由斡旋方提出的過渡性提案與該組織7月初同意的加沙停火協議方案不符。同日，哈馬斯另一位高級官員稱，以色列在談判中增加了新的條件，意圖阻撓協議達成，而美國最新提出的過渡性提案回應了以色列提出的這些條件。該官員呼籲斡旋方向以色列施加壓力，迫使其執行之前商定的停火協議方案。他還強調，任何協議都必須包括全面停火、以軍從加沙完全撤軍、向加沙地帶提供緊急救援物資、被扣押人員交換等內容。